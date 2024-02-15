Бывший начальник омской полиции является уроженцем этой республики, в местных органах внутренних дел он делал карьеру до перевода в Омск в 2011 году.

Бывший начальник омской полиции является уроженцем этой республики, в местных органах внутренних дел он делал карьеру до перевода в Омск в 2011 году.

В столице Республики Кабардино-Балкария Нальчике прошло представление и.о. министра внутренних дел этого региона. Статусный пост занял 46-летний генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, до недавнего времени руководитель УМВД по Омской области.

Личному составу местных правоохранителей из нового начальника представлял заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Владимир Кубышко. Он отметил, что Вячеслав Крючков имеет значительный опыт работы на руководящих должностях.

– С отличием окончил Академию управления МВД России. Награжден государственными и ведомственными наградами. Уверен, что его опыт, организаторские способности и знания позволят в полной мере выполнять задачи по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности граждан Кабардино-Балкарии, – заявил Кубышко.

В свою очередь, Крючков поблагодарил руководство МВД России и заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать высокое доверие.

Об отставке Вячеслава Крючкова с поста руководителя омской полиции стало известно во вторник, 13 февраля. Исполняющим обязанности начальника УМВД по Омской области стал один из его заместителей Алексей Шелков.

Для Крючкова, работавшего в Омской области с 2011 года, перевод в Нальчик является возвращением на родину. Он является уроженцем Кабардино-Балкарии, в местных органах внутренних дел работал с 1997 года. За год до отъезда в Омск был утвержден в должности начальника управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике, затем возглавил республиканский центр по противодействию экстремизму.