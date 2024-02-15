Омск-Информ
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·Общество

Для этого они купили и переоборудовали автобус. Сейчас автобаня проходит проверку.
Жители села Надеждино Омского района решили помочь землякам, которые участвуют в СВО. Они купили автобус и сделали из него передвижную баню для бойцов.
Один из депутатов Омского городского совета помог сельчанам покрасить машину в темно-зеленый цвет. После проверки автобус-баню отправят в зону боевых действий.
Ранее омский инженер Сергей Королев изобрел электрическую тележку для перевозки раненых бойцов. Она должна облегчить и сделать быстрее работу медиков.
·Общество

Для этого они купили и переоборудовали автобус. Сейчас автобаня проходит проверку.
Жители села Надеждино Омского района решили помочь землякам, которые участвуют в СВО. Они купили автобус и сделали из него передвижную баню для бойцов.
Один из депутатов Омского городского совета помог сельчанам покрасить машину в темно-зеленый цвет. После проверки автобус-баню отправят в зону боевых действий.
Ранее омский инженер Сергей Королев изобрел электрическую тележку для перевозки раненых бойцов. Она должна облегчить и сделать быстрее работу медиков.