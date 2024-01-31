Они позволяют легче и быстрее вывезти раненых с поля боя. Заряда аккумулятора хватает на 12–15 километров.

Они позволяют легче и быстрее вывезти раненых с поля боя. Заряда аккумулятора хватает на 12–15 километров.

Сергей Королев изобрел электрическую тележку для перевоза бойцов. Как рассказал омич в телепрограмме « Омский инженер и основатель народного полка НФ «Омск-Донбасс»изобрел электрическую тележку для перевоза бойцов. Как рассказал омич в телепрограмме « Наши » на канале «Россия 1», она помогает экономить время.

– Они вывозят раненых бойцов на обычных строительных тачках. Это адская работа, по 5–10 километров приходится везти. Придумал эту телегу, и она очень хорошо помогает, – рассказал Королев.

Тележка весит 33-34 кг. Она складывается, поэтому ее легко можно привезти в багажнике. Заряда аккумулятора хватает на 12–15 км.

Первые 10 экземпляров омич сделал сам, а потом ему начали помогать и другие люди. Они привозят колеса и электронику. На фронт отправились уже 20 тележек, или электрических носилок, как их еще называют. Еще 15 ждут отправки.

Омич также изобрел прибор, который позволяет вычислить дроны на расстоянии 1,5–2 км. Он сканирует частоты, на которых работают БПА.