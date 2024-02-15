Свое преступление мужчина совершил в прошлом году. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.

Свое преступление мужчина совершил в прошлом году. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.

Первомайский районный суд рассмотрит уголовное дело 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью общеопасным способом.

По версии следсствия, омич работал на стройке на улице Кемеровской. С тремя коллегами у мужчины сложились неприязненные отношения. Ночью 28 июля прошлого года он, изрядно выпив, решил убить своих неприятелей. Омич запер коллег в бытовке, пока они спали, а сам вылил бензин на деревянный поддон, который находился рядом с вагончиком. После он поджег горючую жидкость. Затем он наблюдал, как горит бытовка.

- Находящиеся в бытовке работники проснулись от дыма и гари, смогли частично потушить пламя и выбраться из помещения. Вину в совершении преступления мужчина не признал, пояснил, что не планировал убийства, - рассказали в областной прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.