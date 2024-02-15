Речь идет о долгострое Омск-Федоровка. Заплатить подрядной организации готовы 821 тыс. рублей.

Речь идет о долгострое Омск-Федоровка. Заплатить подрядной организации готовы 821 тыс. рублей.

Областное Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений объявило электронный аукцион. На нем ищут подрядчика, который займется техобслуживанием все еще строящегося аэропорта Омск-Федоровка.

По данным портала Zakupki.gov, объект закупки описывается как «Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов незавершенных строительством, расположенных на территории аэропорта «Омск-Федоровка» (Реестровый номер 24.32.0093)». А наименование товара, работы, услуги – «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества».

Заплатить подрядчику за работы готовы чуть больше 821 тыс. рублей.

Напомним, на прошлой неделе гендиректор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский рассказывал, что Омск-Федоровку построят в 2027–2028 годах.