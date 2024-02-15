Есть целый ряд профессиональных категорий, которые трудоустраиваются в регионе без проблем. Но не всем так везет.

Есть целый ряд профессиональных категорий, которые трудоустраиваются в регионе без проблем. Но не всем так везет.

Служба исследований hh.ru проанализировала, каким работникам было тяжело найти в Омской области работу и каким это далось относительно легко.

Выяснилось, что сложности с трудоустройством есть у профессионалов сферы развлечений и медиа, высшего и среднего менеджмента, а также у маркетологов, ИТ-специалистов и юристов.

– Среди тех, кто легко находит работу, соответствующую профессии: специалисты из сферы розничной торговли (38 % среди них), ресторанно-гостиничного бизнеса (36 %), строители (32 %), менеджеры по продажам (31 %), а также рабочий персонал и специалисты из сферы производства (по 29 %), – рассказали в компании.

В ходе опроса многие работающие жители региона оценили возможность найти работу по специальности как «очень сложно» (33 %) или «скорее сложно» (34 %). Оптимистов поменьше: вариант «скорее несложно» выбрали 22 % опрошенных, а «совсем не сложно» – вовсе 2 %.

Данные в исследовании приводятся за четвертый квартал 2023 года.