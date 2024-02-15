Первые два дня цена услуги одна, на третий она понижается. О стоянке автовладельцам нужно договариваться заранее.

Первые два дня цена услуги одна, на третий она понижается. О стоянке автовладельцам нужно договариваться заранее.

На территории Омского аэропорта начала работать еще одна платная парковка. Она находится рядом с бесплатной парковкой, также недалеко от нее расположен терминал А для международных рейсов.

Стоимость длительной стоянки, как сообщается на сайте омской воздушной гавани, составляет 300 рублей в первые двое суток и 250 – начиная с третьих. Цены актуальны при условии, что срок стоянки определен заранее – это можно сделать, оформив расписку о принятии транспортного средства в сервисном центре парковки.