Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В аренду предпринимателям предлагают два помещения на 11 месяцев.
Сегодня «Омская филармония» объявила аукцион на право арендовать два помещения в Органном зале (Партизанская, 4). На 37 кв. м предлагается разместить пункты общественного питания для работников и гостей.
Начальная цена составляет 19,1 тыс. в месяц. Договор аренды с предпринимателем, предложившим наибольшую цену, планируется заключить на 11 месяцев.
Заявки от предпринимателей принимают до 6 марта. Итоги аукциона подведут 11 марта.
·Экономика/Бизнес

В аренду предпринимателям предлагают два помещения на 11 месяцев.
Сегодня «Омская филармония» объявила аукцион на право арендовать два помещения в Органном зале (Партизанская, 4). На 37 кв. м предлагается разместить пункты общественного питания для работников и гостей.
Начальная цена составляет 19,1 тыс. в месяц. Договор аренды с предпринимателем, предложившим наибольшую цену, планируется заключить на 11 месяцев.
Заявки от предпринимателей принимают до 6 марта. Итоги аукциона подведут 11 марта.