Сооружение построят по программе развития электроэнергетических систем. При этом появления подстанции стоит ждать не раньше 2027 года.

Сооружение построят по программе развития электроэнергетических систем. При этом появления подстанции стоит ждать не раньше 2027 года.

В Минэнерго России утвердили схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы. Они предполагают, в частности, технические решения по развитию энергосистемы Омской области. Например, к 2027 году в Омске планируется построить новую электрическую подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 40 мегавольт-ампер каждый.

– Новый питающий центр заменит построенную более 60 лет назад ПС 110 кВ Кировская и обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей Кировского административного округа города Омска. Увеличение потребления электрической энергии в энергосистеме Омской области к 2029 году планируется до 12 013 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,13 %, – сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.

Ожидается, что программа развития электроэнергетики удовлетворит спрос омичей на энергоресурсы, а также сохранит рост промышленного производства в области, улучшит инвестиционную привлекательность и укрепит промышленный потенциал региона.