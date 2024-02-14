Сооружение построят по программе развития электроэнергетических систем. При этом появления подстанции стоит ждать не раньше 2027 года.
В Минэнерго России утвердили схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы. Они предполагают, в частности, технические решения по развитию энергосистемы Омской области. Например, к 2027 году в Омске планируется построить новую электрическую подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 40 мегавольт-ампер каждый.
– Новый питающий центр заменит построенную более 60 лет назад ПС 110 кВ Кировская и обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей Кировского административного округа города Омска. Увеличение потребления электрической энергии в энергосистеме Омской области к 2029 году планируется до 12 013 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,13 %, – сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.
Ожидается, что программа развития электроэнергетики удовлетворит спрос омичей на энергоресурсы, а также сохранит рост промышленного производства в области, улучшит инвестиционную привлекательность и укрепит промышленный потенциал региона.