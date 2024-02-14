Снегопады, сильные морозы и обледенение дорог затрудняют движение машин регоператора и создают опасность для водителей спецтехники и рабочих.

Снегопады, сильные морозы и обледенение дорог затрудняют движение машин регоператора и создают опасность для водителей спецтехники и рабочих.

Омский региональный оператор по обращению с ТКО ответил на обращения по поводу сбоя графика вывоза мусора с контейнерных площадок. В компании «Магнит» констатируют, что из-за обильных снегопадов многие контейнерные площадки, стоящие у проездных дорог, были блокированы навалами снега, образовавшимися при работе грейдеров.

– Поскольку подъезды к местам накопления ТКО не являются приоритетными в проведении расчистки дорог от снега, то из-за обильных снегопадов возможны изменения в графике вывоза мусора. Водители повсеместно сталкиваются с проблемами при подъезде к контейнерным площадкам или улицам, где осуществляется сбор отходов. Если со стороны УК, ТСЖ, органов местного самоуправления не принимаются дополнительные действия по очистке проездов и точек сбора отходов, на площадках точечно может возникать скопление отходов, – прокомментировал ситуацию начальник отдела службы контроля качества ООО «Магнит» Евгений Алексеев.

Он добавил, что трудности с проездом мусоровозов отмечаются повсеместно, несмотря на то что расчистка дорог ведется. В городе проблему усугубляют легковые автомобили, которые занимают места во дворах, сужая путь к площадкам. В случае невозможности проезда к контейнерным площадкам экипажи мусоровозов фиксируют это на фото и видео. Информация оперативно передается в диспетчерскую регионального оператора и службу контроля качества, далее «Магнит» уведомляет органы местного самоуправления и управляющие организации о невозможности оказания коммунальной услуги.

Омичи также могут сообщать о возникновении нештатных ситуаций по телефону горячей линии +7-962-054-85-53 или отправить сообщение в WhatsApp, приложив фотографию и указав адрес площадки. Как только проезд станет возможным, вывоз отходов будет произведен в полном объеме.