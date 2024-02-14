Находясь под домашнем арестом, мужчина уехал в другой регион и не явился в суд. Фемиде пришлось изменить меру пресечения.

Находясь под домашнем арестом, мужчина уехал в другой регион и не явился в суд. Фемиде пришлось изменить меру пресечения.

Куйбышевский районный суд изменил меру пресечения мужчине, который обвиняется в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на поджог.

Мужчина состоял в банде из семи человек. Все началось в январе 2019 года, когда одна из участниц вместе со своим супругом похитила у своего работодателя – директора сельскохозяйственного предприятия более 23 млн рублей.

После того как начальник потребовал у подчиненных отчет о расходовании денег, супруги попросили своих знакомых решить конфликт. В августе 2022 года компания мужчин начала угрожать руководителю организации, а потом подожгла его земли и выманила у него более 20 млн рублей.

– В настоящее время данное уголовное дело рассматривается в суде. Один из подсудимых, находящийся под домашним арестом, вопреки установленным ограничениям в январе покинул место жительства и в течение 10 дней находился в другом регионе страны, не явившись в судебное заседание якобы по причине неудовлетворительного состояния здоровья, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине изменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста его заключили под стражу в зале суда.