В рамках целевой подготовки студентам предстоит поучаствовать в образовательных программах корпоративного университета Группы компаний.

В рамках целевой подготовки студентам предстоит поучаствовать в образовательных программах корпоративного университета Группы компаний.

В ГК «Титан» прошла приветственная встреча студентов целевого обучения партнерской программы компании со своими наставниками – экспертами предприятий, входящих в Группу компаний.

Это позволило студентам и наставникам-экспертам от ГК «Титан» обсудить вопросы, связанные с их профессиональным развитием. В рамках целевой подготовки студентам предстоит изучить отдельные направления профессиональной деятельности в соответствии с рекомендациями и задачами наставников, а также поучаствовать в образовательных программах Корпоративного университета ГК «Титан». Программа предполагает проведение специализированных тренингов и семинаров, которые помогут студентам приобрести необходимые навыки для успешной работы в Группе компаний.

ГК «Титан» активно поддерживает студентов целевого обучения и предоставляет им возможность совмещать учебную деятельность с работой на предприятии уже с первого курса. Такой подход позволяет будущим кадрам получить ценный опыт работы, применяя свои знания на практике, и сократить адаптационный период на предприятии.

Группа компаний осуществляет программу поддержки целевого обучения студентов с 2023 года. Сейчас 13 студентов обучаются в вузах за счет Группы компаний. Студентам – бакалаврам и магистрам – предоставляется гарантированное трудоустройство и возможность получать стипендию от ГК «Титан» при условии успешной учебы.