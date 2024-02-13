Подрядчика еще ищут. Больницу должны отремонтировать до конца июня следующего года.

Подрядчика еще ищут. Больницу должны отремонтировать до конца июня следующего года.

В Омске ищут подрядчика, который капитально отремонтирует больницу скорой медицинской помощи № 2 на улице Лизы Чайкиной. Как указано на сайте госзакупок, за работы предлагают 43 млн рублей.

Строители должны будут отремонтировать фасад здания, сделать внутреннюю облицовку, оборудовать снаружи и внутри больницы доступ для инвалидов, а также привести в порядок системы теплоснабжения и электрооборудования. Кроме того, необходимо отремонтировать вентиляцию, водопровод и канализацию.

По контракту, все работы нужно сделать до 30 июня 2025 года.