На ярмарке вакансий АО «Сибирские приборы и системы» намерены предложить более 30 вакансий.

На ярмарке вакансий АО «Сибирские приборы и системы» намерены предложить более 30 вакансий.

В ближайшую пятницу, 16 февраля, в Омске состоится ярмарка вакансий. Среди тех, кто готов предложить омичам рабочие места, можно отметить АО «Сибирские приборы и системы».

Как сообщает Служба занятости Омской области, электромеханический завод готов взять на работу более 30 специалистов. Это, в частности, экономисты по планированию и по труду, токарь 4-го разряда, инженер, заместитель главного метролога. Требуются и другие специалисты.

Но зарплата по некоторым вакансиям составляет всего лишь от 40 тыс. рублей. Хотя можно найти работу на заводе и за 55 тысяч.