Денежные надбавки российским ученым могут стать одной действенных их мер по решению проблемы «утечки мозгов» за рубеж.
Вернуть надбавки к окладам за должность доцента и профессора, а также за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук намерен председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он заявил поздравляя ученых, исследователей и научных работников в День российской науки.
— Мы вернем престиж и уважение профессии ученого, — сказал он. — Нужно изменить представление о том, что достойно жить исследователь может только за рубежом. ЛДПР защитит российских деятелей науки и решит вопрос с «утечкой мозгов» за рубеж. Молодой выпускник вуза, выбирая науку, должен понимать, что его многолетний труд над диссертацией многократно окупится, — заявил лидер ЛДПР.
Сам Слуцкий — доктор экономических наук. В 2001 году он защитил диссертацию по теме «Развитие малого предпринимательства в современной российской экономике» в своем родном МГУЭСИ. Политик заведует кафедрой международных отношений и интеграционных процессов и занимает должность президента факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Поддержка отечественного образования и науки — принципиальная позиция ЛДПР на протяжении всех лет существования партии. Именно Владимир Жириновский в 1999 году основал Университет мировых цивилизаций — единственное высшее учебное заведение, учрежденное политическим деятелем. За прошедшие годы вуз, который теперь заслуженно носит имя своего основателя, выпустил сотни специалистов и объединил десятки авторитетных преподавателей, кандидатов наук и профессоров. Университет выпускает научные журналы «Либерально-демократические ценности» и «Мировые цивилизации». Его выпускники работают в самых престижных учреждениях страны, включая Госдуму и Совет Федерации.
— Нужно отменить все экзамены в школах, во всех классах! Нужно отменить ЕГЭ и ОГЭ и зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов. Бездельники сами отсеются в течение года, — говорил Владимир Жириновский.
Его преемник Леонид Слуцкий также не раз говорил и об отмене ЕГЭ, и об от отмене Болонской системы образования. Возможность получить сначала качественное образование каждому желающему россиянину, а потом достойную оплату за научную деятельность — еще один из приоритетов программы партии.
— Мы сделаем все, чтобы каждый талантливый, образованный человек оставался здесь и работал на благо своей Родины, — заявил Леонид Слуцкий.
Добавим, что в День российского студенчества политик анонсировал еще одну инициативу — установление стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ, который с 1 января 2024 года равен 19 242 рублям в месяц. Соответствующая инициатива внесена в Госдуму. Законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете российского парламента.