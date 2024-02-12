Денежные надбавки российским ученым могут стать одной действенных их мер по решению проблемы «утечки мозгов» за рубеж.

Денежные надбавки российским ученым могут стать одной действенных их мер по решению проблемы «утечки мозгов» за рубеж.

Вернуть надбавки к окладам за должность доцента и профессора, а также за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук намерен председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он заявил поздравляя ученых, исследователей и научных работников в День российской науки.

— Мы вернем престиж и уважение профессии ученого, — сказал он. — Нужно изменить представление о том, что достойно жить исследователь может только за рубежом. ЛДПР защитит российских деятелей науки и решит вопрос с «утечкой мозгов» за рубеж. Молодой выпускник вуза, выбирая науку, должен понимать, что его многолетний труд над диссертацией многократно окупится, — заявил лидер ЛДПР.

Сам Слуцкий — доктор экономических наук. В 2001 году он защитил диссертацию по теме «Развитие малого предпринимательства в современной российской экономике» в своем родном МГУЭСИ. Политик заведует кафедрой международных отношений и интеграционных процессов и занимает должность президента факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Поддержка отечественного образования и науки — принципиальная позиция ЛДПР на протяжении всех лет существования партии. Именно Владимир Жириновский в 1999 году основал Университет мировых цивилизаций — единственное высшее учебное заведение, учрежденное политическим деятелем. За прошедшие годы вуз, который теперь заслуженно носит имя своего основателя, выпустил сотни специалистов и объединил десятки авторитетных преподавателей, кандидатов наук и профессоров. Университет выпускает научные журналы «Либерально-демократические ценности» и «Мировые цивилизации». Его выпускники работают в самых престижных учреждениях страны, включая Госдуму и Совет Федерации.

— Нужно отменить все экзамены в школах, во всех классах! Нужно отменить ЕГЭ и ОГЭ и зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов. Бездельники сами отсеются в течение года, — говорил Владимир Жириновский.

Его преемник Леонид Слуцкий также не раз говорил и об отмене ЕГЭ, и об от отмене Болонской системы образования. Возможность получить сначала качественное образование каждому желающему россиянину, а потом достойную оплату за научную деятельность — еще один из приоритетов программы партии.

— Мы сделаем все, чтобы каждый талантливый, образованный человек оставался здесь и работал на благо своей Родины, — заявил Леонид Слуцкий.

Добавим, что в День российского студенчества политик анонсировал еще одну инициативу — установление стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ, который с 1 января 2024 года равен 19 242 рублям в месяц. Соответствующая инициатива внесена в Госдуму. Законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете российского парламента.