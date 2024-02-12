Однако в таких случаях закон становится на сторону людей: дополнительные услуги, о которых порой умалчивается, вовсе не обязательны.

Однако в таких случаях закон становится на сторону людей: дополнительные услуги, о которых порой умалчивается, вовсе не обязательны.

В Отделении Омск Банка России подвели итоги обращений омичей. Выяснилось, что в целом на деятельность банков и микрофинансовых организаций омичи стали жаловаться меньше. Но вот на навязывание дополнительных услуг и страховок при оформлении кредитов число жалоб как раз выросло – на 20 %. Некоторые структуры, выдающие клиентам деньги, умалчивают о том, что плюсом к договору идут кредитная карта, СМС-оповещения или страхование. Эти услуги не обязательные, но платные.

– Банки уже давно раскрывают заемщику полную стоимость кредита на первой странице кредитного договора, однако на деле часто занижали ее значение, не включая в расчет все расходы по кредиту. В результате омичи не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней. Но сейчас любые ненужные услуги, которые продали вместе с кредитом или займом, можно отменить в течение месяца, – пояснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Банки и микрофинансовые организации также должны включать все платные сервисы в полную стоимость кредита. Стоимость указана на первой странице договора, чтобы клиент сразу получил представление о том, сколько он может переплатить. Помимо этого, кредиторы обязаны на следующий день сообщить заемщику, что он вправе отказаться от таких услуг.