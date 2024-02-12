Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Однако в таких случаях закон становится на сторону людей: дополнительные услуги, о которых порой умалчивается, вовсе не обязательны.

В Отделении Омск Банка России подвели итоги обращений омичей. Выяснилось, что в целом на деятельность банков и микрофинансовых организаций омичи стали жаловаться меньше. Но вот на навязывание дополнительных услуг и страховок при оформлении кредитов число жалоб как раз выросло – на 20 %. Некоторые структуры, выдающие клиентам деньги, умалчивают о том, что плюсом к договору идут кредитная карта, СМС-оповещения или страхование. Эти услуги не обязательные, но платные.

Банки уже давно раскрывают заемщику полную стоимость кредита на первой странице кредитного договора, однако на деле часто занижали ее значение, не включая в расчет все расходы по кредиту. В результате омичи не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней. Но сейчас любые ненужные услуги, которые продали вместе с кредитом или займом, можно отменить в течение месяца, – пояснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Банки и микрофинансовые организации также должны включать все платные сервисы в полную стоимость кредита. Стоимость указана на первой странице договора, чтобы клиент сразу получил представление о том, сколько он может переплатить. Помимо этого, кредиторы обязаны на следующий день сообщить заемщику, что он вправе отказаться от таких услуг.

·Экономика/Бизнес

Однако в таких случаях закон становится на сторону людей: дополнительные услуги, о которых порой умалчивается, вовсе не обязательны.

В Отделении Омск Банка России подвели итоги обращений омичей. Выяснилось, что в целом на деятельность банков и микрофинансовых организаций омичи стали жаловаться меньше. Но вот на навязывание дополнительных услуг и страховок при оформлении кредитов число жалоб как раз выросло – на 20 %. Некоторые структуры, выдающие клиентам деньги, умалчивают о том, что плюсом к договору идут кредитная карта, СМС-оповещения или страхование. Эти услуги не обязательные, но платные.

Банки уже давно раскрывают заемщику полную стоимость кредита на первой странице кредитного договора, однако на деле часто занижали ее значение, не включая в расчет все расходы по кредиту. В результате омичи не понимали, сколько они переплатят и за что именно. А на отказ от ненужных услуг было только 14 дней. Но сейчас любые ненужные услуги, которые продали вместе с кредитом или займом, можно отменить в течение месяца, – пояснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Банки и микрофинансовые организации также должны включать все платные сервисы в полную стоимость кредита. Стоимость указана на первой странице договора, чтобы клиент сразу получил представление о том, сколько он может переплатить. Помимо этого, кредиторы обязаны на следующий день сообщить заемщику, что он вправе отказаться от таких услуг.