Липецкую горадминистрацию заинтересовала установка сжигания осадка, которая с начала 2024 года эксплуатируется на очистных сооружениях Омска.

Липецкую горадминистрацию заинтересовала установка сжигания осадка, которая с начала 2024 года эксплуатируется на очистных сооружениях Омска.

Мэр города Липецка Евгения Уваркина во время рабочего визита в Омск посетила очистные сооружения Омского водоканала. Ее заинтересовала, в частности, каталитическая установка сжигания осадка (КУСО), которую ввели в эксплуатацию в водоканале Омска в начале 2024 года.

Ежесуточно на очистные сооружения канализации миллионного Омска поступает 330–350 тыс. кубометров сточных вод. Еще недавно каждый час КамАЗ осадка сточных вод (кека) вывозился на илошламонакопитель. Теперь кек будут утилизировать, а оставшуюся золу использовать в строительстве.

– За время опытно-промышленной эксплуатации установки мы убедились, что технология рабочая. Первостепенный вопрос, который мы ставили перед собой, возводя этот объект на очистных сооружениях канализации, – это безопасная утилизация осадка сточных вод. Кек утилизируется в слое катализатора, а зола может использоваться в производстве строительных материалов. Сейчас ведем работу, чтобы сертифицировать золу и превратить отход в сырье, – сообщил генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.

Проблема утилизации избыточного активного ила и осадка сточных вод сегодня остро стоит не только в Омске, но и в других городах страны. Поэтому визит на очистные сооружения канализации Омского водоканала для коллег из Липецка был в приоритете: обмен опытом и знакомство с объектом, аналога которому в России нет.

– Могу сказать, что омские наработки применимы в наших условиях, они экономически обоснованы и дают хорошие результаты – мы, определенно, воспользуемся полученным опытом. Группа компаний «Росводоканал» представлена в десяти субъектах Российской Федерации, это дает высокий уровень экспертизы, профессиональный уровень промышленной эксплуатации, – заявила мэр Липецка.

Проект утилизации осадка в «Росводоканале» разрабатывали с 2019 года, и теперь установки КУСО планируется построить на нескольких крупных предприятиях группы. Как подчеркнул коммерческий директор ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев, до 90 % оборудования установок имеет отечественное происхождение.