Флористы рассказали, все ли голландские розы везут в Омск из Нидерландов.

Флористы рассказали, все ли голландские розы везут в Омск из Нидерландов.

Накануне Дня Святого Валентина, когда многие молодые люди дарят цветы своим девушкам, РИА «Омск-информ» решило выяснить, откуда в Россию возят цветы. Продавцы цветов охотно рассказали, откуда получают товар. Как оказалось, голландские розы сейчас почти не возят из Голландии.

– Основной поставщик цветов – это Эквадор. Наверное, 80 % всех цветов, которые у нас есть, именно оттуда, – рассказывает Ирина, продавец в магазине «Крона». – Есть ряд цветов, которые выращивают и у нас в России. Но их очень небольшой процент. С Нидерландами все достаточно плохо – из-за санкций намного сложнее наладить нормальные поставки. Плюс были проблемы, связанные с санитарными требованиями к цветам. Из-за этих требований на время чуть ли не полностью остановили поставки. Но розы все еще есть и будут.

Эквадорские розы растут на вулканической почве, и в этой стране чуть ли не идеальное сочетание всех климатических условий для роз. Поэтому по размерам они превосходят все остальные. Но по сравнению с нидерландскими у них меньше разнообразия в цветовой палитре.

Помимо Эквадора и Нидерландов, лидерами среди поставщиков цветов являются Кения, Италия, Беларусь, Колумбия и Испания. К тому же постепенно растет спрос на различные экзотические цветы, и здесь лидером выступает Таиланд. Тайская орхидея неожиданно пользуется популярностью, и спрос на нее периодически возрастает.

Омичка Светлана, которая раньше работала переводчиком для сети цветочных магазинов, часто общалась с эквадорцами и колумбийцами.

– Описать я могу это так: с ними одновременно очень легко и очень тяжело работать. Потому что это чуть ли не самые милые и приятные в общении люди, с которыми мне приходилось взаимодействовать по работе. И ладно бы это был один и тот же поставщик, так нет, все разные люди. И у всех была одна и та же проблема: очень сложно назначать какие-то конкретные даты. Сто процентов опоздают! Могут не отвечать на телефонные звонки или сообщения. Но во время переговоров ведут себя максимально корректно, ну и, само собой, девушкам, которые у нас в команде были, обязательно по заключению контрактов, дарили огромные букеты, – рассказывает Светлана.

Что касается российских цветов, то их выращивают в теплицах. Флористы говорят о том, что цветы с юга России по качеству и стойкости не будут уступать импортным, но следует признать, что по размеру бутона все же уступают.