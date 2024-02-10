За первый месяц в регионе заключено 563 брака, но при этом развелось 717 пар. Подобная тенденция и в городе, и в районах области.

За первый месяц в регионе заключено 563 брака, но при этом развелось 717 пар. Подобная тенденция и в городе, и в районах области.

В Управлении ЗАГС Омской области подвели итоги работы первого месяца нынешнего года. По данным ведомства, жители региона отпраздновали 563 свадьбы. Но при этом развелись 700 пар.

В Омске появилось 396 новых семей. По районам статистика следующая: 29 браков заключено в Омском районе, 15 – в Калачинском, по 10 – в Азовском и Черлакском районах. Ни одной свадьбы не случилось в Колосовском и Тевризском районах.

Разводов в январе было больше. В частности, распались 717 семейных пар. Наибольшее число разводов, 461, пришлось на Омск. Не распадались в январе семьи только в двух районах, Тевризском и Усть-Ишимском.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе стало меньше свадеб и больше разводов. Тогда в брак вступили 587 омских пар и распалось 629 семей.