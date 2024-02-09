Сергей Норышев заявил, что у него украли идею памятника Ивану Бухгольцу. Мастер предпочитает делать сооружения для других городов.

Сергей Норышев заявил, что у него украли идею памятника Ивану Бухгольцу. Мастер предпочитает делать сооружения для других городов.

Известный омский скульптор Сергей Норышев заявил, что больше не хочет работать для Омска. Мастер утверждает, что у него украли идею памятника Ивану Бухгольцу и еще неудачно воплотили.

– Я сейчас принципиально ничего не делаю для Омска. У меня есть другие варианты. Сейчас делаю скульптуры для Салехарда, и довольно удачно, – сказал Норышев «Омск-информу». – У меня украли идею памятника Бухгольцу, не очень удачно сделали, поставили этого коня. Здесь большая коррупция и воровство, не хочу больше здесь работать. В Омске мне неинтересно.

Сергей Норышев до недавнего времени был самым популярным скульптором. Он автор фигур Любочки и сантехника Степаныча на Любинском проспекте, а также Марафонца на площади у Успенского собора.

Отметим, что памятник Ивану Бухгольцу установили на средства спонсоров в прошлом году на День города на Иртышской набережной. Еще больше подробностей о самых нетривиальных скульптурах – в материале «Омск-информа».