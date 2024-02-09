Сумму снизили, как полагается, на 0,15 % за каждый час отклонения температуры от нормы.

Сумму снизили, как полагается, на 0,15 % за каждый час отклонения температуры от нормы.

В этом году омичи 23 раза пожаловались в Госжилинспекцию на перерасчет платы за отопление в связи с декабрьскими авариями на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. В ведомстве проверили сведения горожан и АО «ОмскРТС» и нарушений не нашли.

– За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с Приложением № 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил, – отметили в ведомстве.

В Госжилинспекции также отметили, что температура в квартирах должна быть не ниже 20 градусов (в угловых комнатах не ниже 22). Допускается снижение температуры не более чем на 3 градуса с 0:00 до 5:00. По всем вопросам, связанным с перерасчетом платы за отопление, омичам советуют обращаться в АО «ТГК-11» по телефону 945-017.