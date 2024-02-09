Первый раз он проходил в городе в 2021 году, когда исполнилось 100 лет со дня рождения писателя.

Первый раз он проходил в городе в 2021 году, когда исполнилось 100 лет со дня рождения писателя.

Министерство культуры Омской области сообщило, что Второй международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск» пройдет в Омске 11–17 ноября. Культурное мероприятие, посвященное творчеству великого русского писателя и мыслителя Федора Достоевского, состоится в театре «Галерка».

– Программу фестиваля составят спектакли по произведениям Достоевского, к участию приглашаются российские и зарубежные театры, имеющие в своем репертуаре постановки по произведениям автора, являющиеся цельными театральными работами высокого художественного уровня, созданными в различных жанрах театрального искусства, премьеры которых состоялись не ранее 2019 года, – рассказали в региональном минкульте.

Впервые «Достоевский. Омск» прошел в нашем городе в 2021 году, когда в России отмечалось 200-летие со дня рождения писателя.

Заявки на участие принимают до 1 июня.