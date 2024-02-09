Омск-Информ
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·Происшествия

Молодых людей, не поделивших девушку, просят уйти самим. Если этого не случится, то их отчислят после сессии.

После массовой драки, устроенной в Омске студентами местного юридического колледжа, к ее участникам начали применять меры. Как сообщает портал Om1, со ссылкой на источник, молодым людям предлагают отчислиться добровольно. Если они на это не согласятся, то их все равно отчислят – по итогам сессии.

Ранее сообщалось, что помимо сотрудников правоохранительных органов профилактические беседы проведут и педагоги колледжа.

Инцидент произошел в минувший вторник. В качестве причины назывался конфликт из-за девушки.

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·Происшествия

Молодых людей, не поделивших девушку, просят уйти самим. Если этого не случится, то их отчислят после сессии.

После массовой драки, устроенной в Омске студентами местного юридического колледжа, к ее участникам начали применять меры. Как сообщает портал Om1, со ссылкой на источник, молодым людям предлагают отчислиться добровольно. Если они на это не согласятся, то их все равно отчислят – по итогам сессии.

Ранее сообщалось, что помимо сотрудников правоохранительных органов профилактические беседы проведут и педагоги колледжа.

Инцидент произошел в минувший вторник. В качестве причины назывался конфликт из-за девушки.

1077