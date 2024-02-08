Свидетели рассказали, что один из парней сделал девушке другого неприличное предложение, что и спровоцировало драку.
Очевидцы массовой драки студентов Омского юридического колледжа, произошедшей в минувший вторник, утверждают, что произошла она из-за девушки.
– По словам очевидцев, один из пацанов начал приставать к чужой девушке и пригласил ее на адюльтер в фешенебельном туалете колледжа. Дальше – две версии. Первая: она отказалась и рассказала обо всем парню; вторая: согласилась, сказала, что недавно стала свободной, а инфа разлетелась по аудиториям, – пишет телеграм-канал Mash Siberia.
В результате потасовки двое парней получили травмы, их родители обратились в полицию. Степень увечий устанавливается.
Полицейские для профилактики намерены побеседовать и со студентами, и с их родителями, и с педагогами. Разъяснительную работу проведут и преподаватели колледжа.