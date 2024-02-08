Что парни не поделили, неизвестно. Но двое из них пострадали, и их родители обратились в полицию.

Что парни не поделили, неизвестно. Но двое из них пострадали, и их родители обратились в полицию.

В минувший вторник в Омске произошла драка студентов юридического колледжа. Как сообщили в полиции, к ним обратились родители двоих парней, которые получили травмы.

По предварительным данным, молодые люди поссорились с двумя другими студентами учебного заведения. Причины конфликта, который перерос в потасовку, неизвестны. Сейчас полицейские опрашивают всех участников драки.

– Юноши направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных повреждений, – добавили в полиции.

Правоохранители продолжают проверку. Они также планируют профилактические мероприятия со студентами, педагогами и родителями.