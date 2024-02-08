Роман Ротенберг заявил, что его игроков намеренно «убивали», и обвинил в этом главного тренера «Авангарда».
Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию между главными тренерами хоккейных клубов СКА и «Авангарда». Ранее его сын Роман Ротенберг заявил, что его игроков намеренно «убивали» во время последнего матча между командами. При этом Роман Ротенберг обвинил наставника «ястребов» Михаила Кравца в том, что именно он давал подобные установки своим хоккеистам.
– Он Кравца лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено, – сказал Борис Ротенберг, сообщает ТАСС.
Отметим, что сегодня спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ решил не наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой прием против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского.