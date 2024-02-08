Мужчине поступило сообщение от коллег, которые предупредили, что ему должна позвонить полиция. Но это оказался обман.
В полицию Знаменского района обратился медицинский работник, который сообщил, что у него похитили 300 тыс. рублей.
Оказалось, что сделали это аферисты. В одном из мессенджеров мужчина получил сообщение сначала от своей коллеги, а потом от сотрудника Минздрава. Они предупредили врача, что в скором времени ему должны позвонить из правоохранительных органов.
Уже через час мужчине поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он сообщил, что кто-то получил доступ к его денежным средствам и, чтобы сохранить их, нужно выполнить указания банковского работника. Вскоре позвонил «менеджер» из Центрального банка и разъяснил, что необходимо срочно снять сбережения и положить на «специальный» счет. Врач так и поступил. Он обналичил 300 тыс. рублей и перевел их на указанный счет.
Далее жулик попытался убедить сельчанина оформить кредит и перевести аналогичным способом еще 1,5 млн рублей. Здесь мужчина засомневался в правдивости информации, но собеседник перевел тему и предложил вернуться к вопросу оформления займа на следующий день.
– После завершения разговора сельчанину поступил очередной звонок. Неизвестный назвался сотрудником ФСБ, но уже из отдела контрразведки, и сообщил, что врач подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. Звонивший запретил делиться с кем-либо полученной информацией и сказал ждать дальнейших инструкций, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
После разговора медик решил посмотреть, что пишут о подобных ситуациях в интернете, и увидел, что случившееся с ним напоминает распространенную мошенническую схему.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».