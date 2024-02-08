Мужчине поступило сообщение от коллег, которые предупредили, что ему должна позвонить полиция. Но это оказался обман.

Мужчине поступило сообщение от коллег, которые предупредили, что ему должна позвонить полиция. Но это оказался обман.

В полицию Знаменского района обратился медицинский работник, который сообщил, что у него похитили 300 тыс. рублей.

Оказалось, что сделали это аферисты. В одном из мессенджеров мужчина получил сообщение сначала от своей коллеги, а потом от сотрудника Минздрава. Они предупредили врача, что в скором времени ему должны позвонить из правоохранительных органов.

Уже через час мужчине поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он сообщил, что кто-то получил доступ к его денежным средствам и, чтобы сохранить их, нужно выполнить указания банковского работника. Вскоре позвонил «менеджер» из Центрального банка и разъяснил, что необходимо срочно снять сбережения и положить на «специальный» счет. Врач так и поступил. Он обналичил 300 тыс. рублей и перевел их на указанный счет.

Далее жулик попытался убедить сельчанина оформить кредит и перевести аналогичным способом еще 1,5 млн рублей. Здесь мужчина засомневался в правдивости информации, но собеседник перевел тему и предложил вернуться к вопросу оформления займа на следующий день.

– После завершения разговора сельчанину поступил очередной звонок. Неизвестный назвался сотрудником ФСБ, но уже из отдела контрразведки, и сообщил, что врач подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. Звонивший запретил делиться с кем-либо полученной информацией и сказал ждать дальнейших инструкций, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

После разговора медик решил посмотреть, что пишут о подобных ситуациях в интернете, и увидел, что случившееся с ним напоминает распространенную мошенническую схему.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».