Состав группы наркодельцов был интернациональным – наряду с сибиряками в ней состояли граждане Белоруссии. Участники находятся под стражей.

Состав группы наркодельцов был интернациональным – наряду с сибиряками в ней состояли граждане Белоруссии. Участники находятся под стражей.

Омский областной суд рассмотрит дело о преступном сообществе, наркотиках и преступных деньгах. На скамье подсудимых 18 жителей Омской и Новосибирской областей, а также граждан Белоруссии. Как считает следствие, в 2021 году 30-летний омич создал и возглавил преступное сообщество, в которое влились его сообщники.

– Фигуранты незаконно производили на территории Омской, Кемеровской областей и Алтайского края синтетические наркотические средства – мефедрон, которые посредством сети Интернет сбывали. Полученные от продажи денежные средства переводились в криптовалюту, а затем обналичивались, – сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Участников наркосообщества задержали в сентябре 2022 года и в этот момент изъяли у них свыше 78 кг синтетических наркотиков.

Преступникам предъявляются обвинения в руководстве преступным сообществом и участии в нем, незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Члены банды находятся под стражей. Там они пробудут до 26 июля: на этой неделе Омский областной суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения на полгода.