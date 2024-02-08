Питерский клуб не только получил письмо, но и направил на него ответ. Его содержание в СКА не считают нужным выносить в публичное пространство.

Питерский клуб не только получил письмо, но и направил на него ответ. Его содержание в СКА не считают нужным выносить в публичное пространство.

В хоккейном клубе СКА все-таки получили письмо от «Авангарда» с требованием опровергнуть слова главного тренера армейцев Романа Ротенберга. Он сказал, что наставник омичей Михаил Кравец дал установку «убивать» игроков соперника.

Слова Ротенберга в СКА назвали оценочными суждениями.

– Мы получили письмо от хоккейного клуба «Авангард» и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции. В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость. Добавим, что во флеш-интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения, и его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно. Уверены, что общая задача всех клубов – развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона, – ответили агентству ТАСС в петербургском клубе.

Ранее СКА сообщал, что не получал письма из Омска.

Конфликтная ситуация разгорелась, в частности, из-за того, что в одном из игровых эпизодов, после силового приема Никиты Холодилина травму получил один из лидеров СКА Сергей Толчинский, кстати, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда». Мнения хоккейных экспертов по поводу правых и виноватых разделились.