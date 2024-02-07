Петербургский клуб отрицает получение письма из Омска с требованием опровергнуть слова своего главного тренера.
В санкт-петербургском хоккейном клубе СКА прокомментировали информацию об отправке «Авангардом» официального письма с призывом опровергнуть слова главного тренера армейцев Романа Ротенберга об «убийстве» игроков его команды.
– Хоккейный клуб СКА не получал никаких обращений от ХК «Авангард». Нужно проверять источник таких новостей, – цитирует «Спорт-экспресс» пресс-службу армейцев.
Напомним, на пресс-конференции после вчерашнего домашнего матча «Авангарда» и СКА Ротенберг сказал, что наставник «ястребов» Михаил Кравец дал установку своим игрокам «убивать» хоккеистов соперника. Сегодня появилась информация о том, что омский клуб направил в СКА официальное письмо, где потребовал опровергнуть слова Ротенберга.
Встреча прошла вчера и закончилась со счетом 9:5 в пользу омичей.