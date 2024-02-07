Напомним, наставник петербургского СКА обвинил своего коллегу из «Авангарда» в том, что он велел своим хоккеистам «убивать» игроков соперника.

Напомним, наставник петербургского СКА обвинил своего коллегу из «Авангарда» в том, что он велел своим хоккеистам «убивать» игроков соперника.

Омский «Авангард» направил в санкт-петербургский хоккейный клуб СКА официальное письмо, сообщает «Чемпионат.com». Оно адресовано генеральному директору Дмитрию Константинову. В нем «Авангард» призывает СКА дать опровержение словам главного тренера армейцев Романа Ротенберга в адрес наставника «ястребов» Михаила Кравца.

Напомним, Ротенберг заявлял, что Кравец дал своим хоккеистам установку «убивать» игроков соперника. Кравец, в свою очередь, это отрицал.

Если в СКА слова главного тренера команды не опровергнут, «Авангард» оставит за собой право обратиться в КХЛ, чтобы там дали оценку ситуации, и использовать иные методы защиты.

Встреча «Авангарда» и СКА прошла в Омске вчера и завершилась победой хозяев – 9:5.