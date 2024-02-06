Эксперт оценил идею строительства первой коммерческой снегоплавильной станции. Не факт, что от нее будет реальная польза.

Эксперт оценил идею строительства первой коммерческой снегоплавильной станции. Не факт, что от нее будет реальная польза.

Строительство первой снегоплавильной станции в Омске может не дать того эффекта, которого от нее ждут. Об этом РИА «Омск-информ» рассказал бывший первый вице-мэр Омска Владимир Потапов, отвечавший когда-то за ЖКХ в городе.

Напомним, что ранее директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что первая снегоплавильная станция в Омске может стать коммерческой. Ее на свои деньги в центре города может возвести водоканал. Но взамен эта организация будет брать деньги за плавление снега. Владимир Потапов не уверен, что от такой станции будет реальная польза.

– Допустим, водоканал даже за счет собственных средств построит такую станцию. Она будет плавить снег. Но ведь он будет грязным и его придется очищать. И все равно за это водоканал будет брать деньги. Сколько – пока никто не знает. То есть просто у водоканала увеличится доходная часть, а за этот снег заплатим мы с вами. Деньги на это ДЭУ будут брать из бюджета города, а если бюджет не выдержит? –- задал риторический вопрос эксперт.

По словам бывшего вице-мэра, при существующей системе доставки снега на снежные полигоны вся экономика хорошо известна. Можно заранее спланировать, сколько примерно средств уйдет на вывоз снега. Работа снегоплавильной станции может обойтись намного дороже.

– Во что обойдется эта снегоплавильная станция? Что получится, если со всего города туда будут возить снег? Поэтому надо все посчитать, а потом уже принимать решение. Просто строить станцию только из-за того, что где-то она есть, а в Омске нет, я не вижу смысла. Сравнивают нас с Москвой. Так в Москве совсем другой бюджет! Поэтому я бы все посчитал, а потом бы кукарекал. Или сейчас делать эту станцию, или лучше, может быть, новую снегоуборочную технику прикупить? – говорит Потапов.

Отметим, что пока неизвестны ни дата строительства снегоплавильного пункта, ни его стоимость. Ранее сообщалось, что он появится в 2023 году, но этого не случилось. Непонятно и месторасположение установки – в разное время называлась то территория у Октябрьского моста, то у «Флагмана» и Фрунзенского моста.