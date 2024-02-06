Эксперт оценил идею строительства первой коммерческой снегоплавильной станции. Не факт, что от нее будет реальная польза.
Строительство первой снегоплавильной станции в Омске может не дать того эффекта, которого от нее ждут. Об этом РИА «Омск-информ» рассказал бывший первый вице-мэр Омска Владимир Потапов, отвечавший когда-то за ЖКХ в городе.
Напомним, что ранее директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что первая снегоплавильная станция в Омске может стать коммерческой. Ее на свои деньги в центре города может возвести водоканал. Но взамен эта организация будет брать деньги за плавление снега. Владимир Потапов не уверен, что от такой станции будет реальная польза.
– Допустим, водоканал даже за счет собственных средств построит такую станцию. Она будет плавить снег. Но ведь он будет грязным и его придется очищать. И все равно за это водоканал будет брать деньги. Сколько – пока никто не знает. То есть просто у водоканала увеличится доходная часть, а за этот снег заплатим мы с вами. Деньги на это ДЭУ будут брать из бюджета города, а если бюджет не выдержит? –- задал риторический вопрос эксперт.
По словам бывшего вице-мэра, при существующей системе доставки снега на снежные полигоны вся экономика хорошо известна. Можно заранее спланировать, сколько примерно средств уйдет на вывоз снега. Работа снегоплавильной станции может обойтись намного дороже.
– Во что обойдется эта снегоплавильная станция? Что получится, если со всего города туда будут возить снег? Поэтому надо все посчитать, а потом уже принимать решение. Просто строить станцию только из-за того, что где-то она есть, а в Омске нет, я не вижу смысла. Сравнивают нас с Москвой. Так в Москве совсем другой бюджет! Поэтому я бы все посчитал, а потом бы кукарекал. Или сейчас делать эту станцию, или лучше, может быть, новую снегоуборочную технику прикупить? – говорит Потапов.
Отметим, что пока неизвестны ни дата строительства снегоплавильного пункта, ни его стоимость. Ранее сообщалось, что он появится в 2023 году, но этого не случилось. Непонятно и месторасположение установки – в разное время называлась то территория у Октябрьского моста, то у «Флагмана» и Фрунзенского моста.