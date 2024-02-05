68-летняя омичка ранее работала судьей. Ей позвонили и сообщили, что от ее имени был сделан перевод денег не Украину и за это грозил уголовное наказание.

68-летняя омичка ранее работала судьей. Ей позвонили и сообщили, что от ее имени был сделан перевод денег не Украину и за это грозил уголовное наказание.

В полицию обратилась 68-летняя жительница Кировского округа, которая ранее работала судьей. Она рассказала, что в результате общения с аферистами лишилась 6,5 млн рублей.

Пенсионерка в мессенджере получила сообщение от «председателя суда» о том, что с ней хотят пообщаться сотрудники правоохранительных органов и в ближайшее время они позвонят ей. Уже спустя время омичке поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он заверил, что от имени экс-судьи были переведены деньги на Украину и теперь в отношении нее возбудят уголовное дело.

Далее, как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, перезвонил «следователь». По его словам, произошла утечка персональных данных и кто-то пытался завладеть накоплениями женщины. Чтобы сохранить свои средства, нужно перевести их на «безопасные счета». Пенсионерка сначала не поверила, но «представитель Центробанка» убедила ее в реальности происходящего.

– Следуя инструкциям, женщина в течение нескольких дней осуществила 6 переводов на 6,5 млн рублей. Когда собеседники попросили потерпевшую взять кредит на 10 млн рублей, омичка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».