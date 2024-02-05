Мужчине придется в суде ответить за нарушение правил дорожного движения.

Мужчине придется в суде ответить за нарушение правил дорожного движения.

Прокуратура направила в Кировский суд уголовное дело 32-летнего омича, который сбил 42-летнюю женщину. Омичка получила тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, 5 июля мужчина на «Газон Next» двигался задним ходом по проезду между административными зданиями на 2-й Казахстанской. Там он наехал на кладовщицу и заметил это только через сто метров, когда сбитая женщина оказалась с другой стороны машины.

Кладовщица получила тяжелые травмы. Как сообщает прокуратура, водитель признал свою вину и выплатил женщине 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Водителя будут судить по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).