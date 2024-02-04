Омск-Информ
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·Общество

Вместо него предлагается Праздник дружбы и товарищества, как более соответствующий традициям и культуре.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отменить в России День святого Валентина. Вместо этого 14 февраля он предлагает отмечать Праздник дружбы и товарищества.
По данным News, свое предложение Ветров направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову. По словам автора инициативы, западный день влюбленных «чужд нашей отечественной культуре и традициям».
Ранее День святого Валентина раскритиковал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал этот день «не имеющим ничего общего с настоящей любовью». Не нравится представителю Церкви и Хэллоуин.
·Общество

Вместо него предлагается Праздник дружбы и товарищества, как более соответствующий традициям и культуре.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отменить в России День святого Валентина. Вместо этого 14 февраля он предлагает отмечать Праздник дружбы и товарищества.
По данным News, свое предложение Ветров направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову. По словам автора инициативы, западный день влюбленных «чужд нашей отечественной культуре и традициям».
Ранее День святого Валентина раскритиковал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал этот день «не имеющим ничего общего с настоящей любовью». Не нравится представителю Церкви и Хэллоуин.