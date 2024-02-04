Омск-Информ
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·Общество

Метеозависимые люди могут испытывать недомогания ночью и утром в понедельник.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра в Омске ожидается слабая магнитная буря (уровень G1). Возмущение магнитосферы начнется в 3:00, до уровня бури оно усилится к 6:00. Магнитное поле Земли успокоится только к 9:00.
По прогнозу, почти весь февраль омичей ждет спокойная магнитосфера. Еще одна буря возможна лишь в конце месяца.
В последний раз магнитную бурю омичам обещали в конце января. Ее уровень также не превышал G1.
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·Общество

Метеозависимые люди могут испытывать недомогания ночью и утром в понедельник.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра в Омске ожидается слабая магнитная буря (уровень G1). Возмущение магнитосферы начнется в 3:00, до уровня бури оно усилится к 6:00. Магнитное поле Земли успокоится только к 9:00.
По прогнозу, почти весь февраль омичей ждет спокойная магнитосфера. Еще одна буря возможна лишь в конце месяца.
В последний раз магнитную бурю омичам обещали в конце января. Ее уровень также не превышал G1.
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