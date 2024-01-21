Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания всю первую половину среды.

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания всю первую половину среды.

Во вторник, 23 января, в Омске ожидается слабая магнитная буря (уровень G1). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится всего несколько часов, с 6:00 до 9:00.

Однако возмущение магнитосферы начнется уже с 3:00. Магнитное поле Земли успокоится только к 15:00.

Отметим, что до этого весь январь магнитосфера была спокойной. По долгосрочному прогнозу, до середины февраля в Омске магнитных бурь больше не будет.