Омск-Информ
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·Общество

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания всю первую половину среды.
Во вторник, 23 января, в Омске ожидается слабая магнитная буря (уровень G1). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится всего несколько часов, с 6:00 до 9:00.
Однако возмущение магнитосферы начнется уже с 3:00. Магнитное поле Земли успокоится только к 15:00.
Отметим, что до этого весь январь магнитосфера была спокойной. По долгосрочному прогнозу, до середины февраля в Омске магнитных бурь больше не будет.
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·Общество

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания всю первую половину среды.
Во вторник, 23 января, в Омске ожидается слабая магнитная буря (уровень G1). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится всего несколько часов, с 6:00 до 9:00.
Однако возмущение магнитосферы начнется уже с 3:00. Магнитное поле Земли успокоится только к 15:00.
Отметим, что до этого весь январь магнитосфера была спокойной. По долгосрочному прогнозу, до середины февраля в Омске магнитных бурь больше не будет.
1558