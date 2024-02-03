Ремонтные работы на водопроводе будут выполняться 6 февраля с 10 часов до самой ночи. Жителей просят запастись водой.
В ближайший вторник, 6 февраля, специалисты Омского водоканала будут вести ремонтные работы на водопроводе по адресу: Сенной тупик, 1А (Октябрьский округ города). Из-за этого с 10 до 23 часов будут отключены абоненты на шести ближайших улицах.
Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, под отключение попадут следующие адреса:
Пр. Космический, 12, 14, 14Д к.1;
Ул. Индустриальная, 5, 6, 4А, 4Б, 3, 3А, 2, 1, 11к1;
Ул. Сенной тупик, 1А, 3, 3А;
Ул. 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9А, 26, 24, 24Б, 24А, 23А, 23 к.1, 30, 25А;
Ул. 4-я Кордная, 52А, 59А;
Ул. 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4А.
Жителей микрорайона попросили запастись водой. С 10 часов до окончания ремонтных работ на улице Индустриальной, 3 и на 5-й Кордной, 7 будут стоять машины с питьевой водой.
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