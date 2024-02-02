Владимир Брюквин посетовал, что у него не получилось в «Авангарде», но поблагодарил бывшего главного тренера команды.

Владимир Брюквин посетовал, что у него не получилось в «Авангарде», но поблагодарил бывшего главного тренера команды.

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Брюквин, который два сезона отыграл за «Авангард», но за это время набрал лишь 20 очков, рассказал, почему у него не получилось проявить себя в омском клубе.

– Обидно, что не было возможности до конца показать уровень, на который способен. К сожалению, и травмы сказались, – сказал Брюквин в интервью «Чемпионату».

Зато хоккеист поблагодарил канадского тренера Боба Хартли, который многому его научил.

– Хоть, может, и не так много у него поиграл, но он меня очень многому научил, особенно при игре в обороне. Я ему благодарен.

Нынешний сезон получается для Владимира Брюквина лучшим в карьере. В 59 матчах за «Нефтехимик» он набрал 27 (9+18) очков.