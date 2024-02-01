Нулевая задолженность регистрируется органами статистики второй месяц подряд. В прошлом году она скакала от 54 тысяч до почти 13 миллионов.

Нулевая задолженность регистрируется органами статистики второй месяц подряд. В прошлом году она скакала от 54 тысяч до почти 13 миллионов.

Омскстат сообщает о нулевом уровне просроченной задолженности по заработной плате в регионе. По состоянию на 1 января 2024 года работодатели не заявляли в орган статистики об имеющихся долгах.

– От организаций Омской области сведений о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 января 2024 года в адрес Омскстата не поступало, – отметили в ведомстве.

Аналогичная ситуация наблюдалась и по состоянию на 1 декабря 2023 года. Ранее, в ноябре, долги предприятий по зарплате составили 54 тыс. рублей, снизившись за месяц почти в десять раз (с 519 тысяч). Наиболее высокого уровня в 2023 году просроченная задолженность достигала в феврале – 12,8 млн рублей.

Неделю назад прокуратура Омской области сообщала, что в прошлом году более 30 предприятий, не являющихся в силу закона респондентами статистического наблюдения, накопили долгов по зарплате на общую сумму 41 млн рублей. После вмешательства надзорного органа они были погашены.