Тысячи случаев нарушений трудовых прав выявила в прошлом году областная прокуратура. Возбуждено восемь уголовных дел.

Тысячи случаев нарушений трудовых прав выявила в прошлом году областная прокуратура. Возбуждено восемь уголовных дел.

Прокуратура Омской области подвела итоги года в части восстановления трудовых прав омичей и жителей области. Таких случаев насчитали свыше 2 тыс. Чтобы устранить нарушения, было вынесено более 1,3 тыс. актов реагирования, 569 лиц наказаны как дисциплинарно, так и административно. Также прокуроры возбудили восемь уголовных дел из-за невыплаты зарплаты.

– Установлены 10 предприятий, допустивших факты сокрытия сведений о наличии просроченной задолженности по заработной плате на сумму более 30 млн рублей, а также свыше 30 предприятий, не являющихся в силу закона респондентами статистического наблюдения, имевших задолженность по зарплате в размере, превышающем 41 млн рублей. После прокурорского вмешательства задолженность на таких предприятиях погашена, а виновные лица привлечены к ответственности, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего предприятия вернули долгов по зарплате на сумму 97,8 млн руб. Восстановлены трудовые права более 3 тыс. работников. Прокуроры также выявили более 40 работодателей, которые уклонялись от заключения трудовых договоров. Сегодня почти все устранили эти нарушения.