Предпринимателя отвезли в гараж на окраине города, избили, вымогали крупную сумму денег и требовали переписать дорогую квартиру.

Предпринимателя отвезли в гараж на окраине города, избили, вымогали крупную сумму денег и требовали переписать дорогую квартиру.

В Омском областном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых фигурантов, которые похитили бизнесмена и вымогали у него крупную сумму денег и недвижимость.

Как сообщили в региональной прокуратуре, одним из обвиняемых является мужчина, занимавший криминальную должность «смотрящего» и высшее положение в преступной иерархии на территории Омска и области. В конце декабря 2021 года авторитет с четырьмя сообщниками похитили бизнесмена прямо из отделения банка. Мужчину отвезли в гараж на окраине города, избили и под угрозой дальнейшего насилия вымогали деньги, а также требовали передать и документально оформить право собственности на его квартиру.

– В тот же вечер один из обвиняемых, получив сведения о том, что о похищении предпринимателя стало известно сотрудникам правоохранительных органов, сообщил об этом остальным соучастникам, после этого дал указание отпустить потерпевшего, – отметили в прокуратуре.

Подсудимым вменяют совершение преступлений по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, а также предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). «Смотрящий» также обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Гособвинение запросило для криминального авторитета 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года, остальным участникам похищения бизнесмена грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Приговор ожидается в ближайшее время.