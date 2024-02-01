Дороги в городе и области заметет в воскресенье. Тогда же в регионе сильно потеплеет.

Дороги в городе и области заметет в воскресенье. Тогда же в регионе сильно потеплеет.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу ночью в Омской области будет –16...–26 градусов мороза. Днем потеплеет до –11...–16. Синоптики также обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах.

В воскресенье ночью температура будет колебаться от –12 до –24 градусов. Днем будет –2...–7 градусов, местами –12. К гололедице добавятся метель и снежные заносы на дорогах. Ветер может достигать 18 м/с.

Уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.