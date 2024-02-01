Омск-Информ
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·Общество

Дороги в городе и области заметет в воскресенье. Тогда же в регионе сильно потеплеет.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу ночью в Омской области будет –16...–26 градусов мороза. Днем потеплеет до –11...–16. Синоптики также обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах.
В воскресенье ночью температура будет колебаться от –12 до –24 градусов. Днем будет –2...–7 градусов, местами –12. К гололедице добавятся метель и снежные заносы на дорогах. Ветер может достигать 18 м/с.
Уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.
Ранее сообщалось, что весь февраль в регионе будет теплым и снежным.
·Общество

Дороги в городе и области заметет в воскресенье. Тогда же в регионе сильно потеплеет.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу ночью в Омской области будет –16...–26 градусов мороза. Днем потеплеет до –11...–16. Синоптики также обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах.
В воскресенье ночью температура будет колебаться от –12 до –24 градусов. Днем будет –2...–7 градусов, местами –12. К гололедице добавятся метель и снежные заносы на дорогах. Ветер может достигать 18 м/с.
Уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается пониженный.
Ранее сообщалось, что весь февраль в регионе будет теплым и снежным.