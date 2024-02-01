На это их мотивируют различные факторы – от зарплаты до отношений в коллективе. Многие считают, что сейчас самое время сменить работу.

На это их мотивируют различные факторы – от зарплаты до отношений в коллективе. Многие считают, что сейчас самое время сменить работу.

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» провел опрос среди омичей и выяснил, что четверть из них (25 %) уже ищут новую работу.

– 42 % респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы, уже есть достаточный выбор хороших предложений от работодателей, 37 % настроены менее оптимистично, поскольку считают, что стоящие предложения появятся весной, 11 % уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале только для работников определенных дефицитных профессий, а для 10 % – первая половина года наименее удачна для поисков работы, – отмечает сервис.

Причины вполне привычные: недостаточная зарплата, возможность карьерного роста, не сложившиеся отношения с коллегами или начальством, сокращение организации и другие.

По мнению омских соискателей, проще всего им будет стать рабочими либо трудоустроиться в сферах розничной торговли, продаж, сфере услуг и промышленности. А самыми стабильными и перспективными омичи считают ИТ-сферу, промышленность, медицину и финансы.