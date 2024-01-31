Омск-Информ
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·Общество

Работы по обработке территорий планируют начать уже в апреле. На них хотят потратить 81 тыс. рублей.

Мэрия Омска ищет подрядчика для обработки территорий от клещей и грызунов. Работы должны провести в два этапа – с 22 апреля по 29 мая и с 19 августа по 25 сентября. Обработать нужно будет 100 га территорий.

Как говорится в контракте, перед началом работ подрядчик должен обследовать участки на наличие грызунов. Травить клещей требуют только специальными препаратами, которые безопасны для людей и животных.

Начальная цена контракта составляет 81 тыс. рублей.

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·Общество

Работы по обработке территорий планируют начать уже в апреле. На них хотят потратить 81 тыс. рублей.

Мэрия Омска ищет подрядчика для обработки территорий от клещей и грызунов. Работы должны провести в два этапа – с 22 апреля по 29 мая и с 19 августа по 25 сентября. Обработать нужно будет 100 га территорий.

Как говорится в контракте, перед началом работ подрядчик должен обследовать участки на наличие грызунов. Травить клещей требуют только специальными препаратами, которые безопасны для людей и животных.

Начальная цена контракта составляет 81 тыс. рублей.

1301