В нем собрали 150 очерков и статей, а также фотографии и репродукции картин, которые отражают жизнь сибирской деревни.

В нем собрали 150 очерков и статей, а также фотографии и репродукции картин, которые отражают жизнь сибирской деревни.

Вчера в омской библиотеке имени Пушкина прошла презентация 32-го выпуска альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Выпуск носит название «Тюмень – столица деревень» и состоит из четырех томов. Это собрание краеведческих статей, фотографий и репродукций картин, образцов поэзии и прозы. В числе авторов 150 статей есть и омичи.

Альманах издает общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» при поддержке омского предпринимателя Святослава Капустина и других меценатов.

– С царских времен в газетах с издевкой писали, что Тюмень – столица деревень. В советское время, когда город стал перевалочной базой для создания нефтегазового комплекса, московские журналисты подняли этот лозунг. Но в этих книгах мы переиграли саркастическое отношение к Тюмени. Мы говорим о том, что нам надо гордиться историко-культурным наследием деревень, – отметил председатель общественного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

Обложки четырех книг отражают все циклы года: весну, лето, осень и зиму. Это также циклы жизни сибирской деревни, находящейся, возможно, сейчас на последней стадии своего существования.

– Нам надо эту тему поднимать, потому что вы видите: мы лишаемся русского духа. Деревня, где этот дух воспитывался и выстаивал во всех испытаниях, уничтожается. Молодежь стремится в города. Тюмень тоже раздувается до миллионника. Наш четырехтомник – это призыв к власти обратить на это внимание, – добавил Елфимов.

С тем, что деревни умирают, не согласен меценат Станислав Капустин. Он считает, что у небольших поселений большое будущее.

– Мне часто говорят: «Зачем ты помогаешь фонду?» Когда я в первый раз к этому прикоснулся, мне захотелось поучаствовать. У этого небольшого коллектива очень высокая производительность. Не числом, а умением берет. Широко это все не работает, потому что город нас разобщает. Будущий формат жизни – это поселки по интересам. А в город люди будут ездить раз в месяц, чтобы в кинотеатр ходить или в цирк, – отметил предприниматель.

Редакторами-составителями четырехтомника являются Наталья Балюк и Александр Вычугжанин. Балюк подбирала авторов, краеведов, историков. Вычугжанин присоединился позже, но тоже проделал огромную работу. Планировалось, что выпуск о деревнях будет состоять из двух томов, но информации получилось гораздо больше.

Главный редактор всего альманаха Юрий Перминов отметил, что книги фонда всегда о людях, сильных духом, пытливых и мудрых. По его словам, столица деревень очень высокое звание.

На презентации также присутствовала замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина. Она отметила, что еще не читала альманах «Тюмень – столица деревень», но уже очень этого хочет.

Кроме четырехтомника «Тюмень – столица деревень» фонд привез в Омск шесть уникальных изданий Федора Тютчева с его автографами. Дизайн книги схож с православными складнями. Эта книга состоит из трех деревянных частей, которые складываются вместе. Три такие книги отдали в библиотеку имени Пушкина, еще по одной в городскую библиотеку и в музей имени Достоевского.

Всего за прошлый год благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» привез в Омск 150 экземпляров книг. А за все время фонд передал библиотекам и культурным центрам Омской области книг на 32 млн рублей.