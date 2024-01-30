За неделю в Омской области коронавирус нашли у 316 человек. Больше только в Новосибирской и Кемеровской областях.

За неделю в Омской области коронавирус нашли у 316 человек. Больше только в Новосибирской и Кемеровской областях.

Омская область вошла в тройку сибирских городов, где чаще всего выявляли коронавирус. Как сообщает федеральный оперштаб, на прошлой неделе в регионе было выявлено 316 случаев ковида. Оказалось, что чаще всего COVID-19 болеют жители Новосибирской (467 заболевших) и Кемеровской областей (331).

За неделю в больницы региона попали 44 жителя, одного человека спасти не удалось.

Вчера, 29 января, в Омской области продлили режим повышенной готовности до конца марта.