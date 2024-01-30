Он состоится в середине февраля. Горожане смогут проявить смекалку, познакомиться с ремеслами и провести исторические эксперименты.
Центр поддержки общественных инициатив «Ясень» и Центр исторических проектов «Щит Сибири» организуют в Омске историко-просветительский квест «Ткань времени». Мероприятие, посвященное эпохе викингов и Древней Руси, пройдет 17 и 18 февраля в «Меге».
Локации:
- Мужской костюм и вооружение дружинника северо-западной Руси.
- Женский костюм и свечной промысел.
- Ручное ткачество на вертикальном станке и кожевенное дело.
- Столярное дело и чеканка.
- Лепка керамики ручным способом.
- Настольные игры в раннем средневековье.
Для омичей подготовят интеллектуальные задания, предполагающие общение с аниматорами и наблюдение. Также для участников квеста проведут знакомство с ремеслами и исторические эксперименты. Необязательно проходить все локации. Но для тех, кто это сделает, в конце проведут розыгрыш призов.
Локации квеста будут работать с 12:00 до 16:00. Участие бесплатное.