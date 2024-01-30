Летом прошлого года мужчина ударил жену топором, вывез тело в лес и сжег.

Летом прошлого года мужчина ударил жену топором, вывез тело в лес и сжег.

Тарский городской суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, убившему свою жену. Его отправили в колонию строгого режима на 9 лет.

Летом прошлого года к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 36-летняя сестра ночью ушла из дома после ссоры с мужем. С тех пор она исчезла. В поисках пропавшей принимали участие полицейские, следователи и неравнодушные жители Тары.

– В ходе тщательного осмотра дома, где проживала пропавшая женщина, с применением криминалистической техники следователи обнаружили замытые следы крови на диване, происхождение которых 33-летний супруг женщины внятно объяснить не смог, – рассказали в СК.

Мужчина признался, что во время конфликта он ударил супругу топором по голове. После он вывез тело в лес, где расчленил его и сжег.

У пары остались двое несовершеннолетних детей.