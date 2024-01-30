Через несколько дней социальные выплаты увеличатся. Например, вырастет маткапитал.

Через несколько дней социальные выплаты увеличатся. Например, вырастет маткапитал.

С 1 февраля в Омской области проиндексируют социальные и страховые выплаты на 7,4 %. Как сообщили в омском отделении Социального фонда, заявления писать не надо, пособия увеличат автоматически. Помимо пенсии, отдельные категории людей получают ежемесячную денежную выплату.

Ежемесячная выплата инвалидам I группы увеличится с 4957 рублей до 5324 рублей. Инвалидам II группы – с 3540 до 3802. Инвалидам III группы – с 2834 до 3044. Дети-инвалиды будут получать не 3540, а 3802 рубля.

Материнский капитал на первого ребенка увеличится с 586 946 рублей до 630 380. На второго ребенка омичи будут получать 833 024 рубля место 775 628. Доплата на второго ребенка (если на первого маткапитал родители уже получили) составит 202 643 рублей вместо 188 681.

Увеличатся и другие выплаты на детей:

Единовременное пособие при передаче ребенка в семью с 22 903 до 28 294.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении с 22 909 до 28 294.

Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка-инвалида или братьев и сестер с 175 043 до 216 196.

Минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет с 8591 до 10 611 рублей. Максимум родители будут получать 18 454 рубля вместо 17 182.

Пособие для ветеранов боевых действий вырастет с 3896,19 до 4184,51 рубля. Участники Великой Отечественной войны будут получать не 5311,09, а 5704,11. Выплата инвалидам войны увеличится с 7081,49 до 7605,52 рубля.